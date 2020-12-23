Acil Tıp Teknisyeninden hayati müdahale

İznik Beyler Mahallesi Orhan Sokakta üzerinde park halindeki otomobiline binerek eve gitmek üzere olan İbrahim Bozçayır (73) aniden aracıyla hareket etmeden hemen önce aniden fenalaştı. Aynı dakikalarda aynı sokak üzerinden geçen ve Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan sağlıkçı Fatih Sevinç'in fark etmesi üzerine çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilden indirilen yaşlı adam sırt üstü yere yatırıldı. Talihsiz adama nabız ve nefes kontrolü yapan teknisyen Fatih Sevinç yaşlı adama sunni teneffüs ve kalp masajı uyguladı. Yaklaşık 7 dakika boyunca kalp masajı uygulayan İbrahim Bozçayır, Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hemen İznik Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorlar tarafından müdahale edilen yaşlı adam, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine ambulans ile Bursa iline sevk edildi.