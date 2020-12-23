AEÜ’de “Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık” konulu konferans düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konferans, üniversitenin Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı (AYDEP) ve YouTube kanalı üzerinden online olarak yayımlandı.

Psikolog Büşra Esra Aydoğan tarafından verilen konferansta, koronavirüsün yol açtığı belirsizliklere odaklanmak yerine kontrol edebildiğimiz noktalara odaklanmanın önemine değinildi.

Türk Psikologlar Derneğinin (TPD) Koronavirüsü, "yaygın bulaşma potansiyeli, yüksek ölüm oranı, öngörülemezliği ve alışılmadık korunma yolları (sosyal mesafe, izolasyon) nedeniyle pek çok boyutta krize neden olan küresel bir afet" olarak tanımladığını anlatan Psikolog Büşra Esra Aydoğan sözlerine şu şekilde devam etti: "Koronavirüs salgını kontrolümüzde olmayan, olağandışı bir durumdur. Bunun getirdiği yeni koşullar altında ne gibi davranışlarla sürece uyum sağlayacağımız ise tamamen bizim kontrolümüz altındadır. Fakat bu alışkanlıklar zaman alacaktır. Bu süreci 'yeniden kendini keşif' süreci olarak değerlendirmek her birimiz için işleri daha da kolaylaştıracaktır."