Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta ve aktif vaka sayısının düşmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye'de dün test yapılan 192 bin 316 kişiden 19 bin 256'sına Kovid-19 tanısı konulurken, 251 hasta ise hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 olarak açıklandı. 32 bin 110 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, Twitter paylaşımında "Bugün (dün) tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız'' dedi. Ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadesini kullandı.