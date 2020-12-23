AK Parti kongrelerine Ocak ayında yeniden başlayacak

Pandeminin Türkiye'de görüldüğü Mart ayında kongrelerine ara veren AK Parti, Ağustos ayının sonunda yeniden kongrelerine başlamıştı. Bugüne kadar İstanbul ve İzmir dışında ilçe kongrelerini tamamlayan ve il kongrelerine geçen AK Parti, Kovid-19 nedeniyle kongrelerine ikinci kez ara vermek zorunda kaldı. Geçtiğimiz ay ilçe kongreleri biten il kongrelerine başlayan AK Parti bugüne kadar 19 il kongresini gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya, Kayseri, Samsun, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Kocaeli, Van il kongrelerine yüz yüze katılırken diğer kongrelere ise pandemi önlemleri kapsamında videokonferans yoluyla katıldı. Ankara'nın ilçe kongreleri tamamlanırken İstanbul'da ise ilçe kongrelerinin yarısından fazlası gerçekleştirildi. Kış aylarına girilmesiyle birlikte Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle AK Parti kongrelerine ikinci kez ara verildi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağını uygulanmasıyla birlikte vaka sayılarında yaşanan düşüş AK Parti'yi sevindirdi. Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir bir sunum yaptı. Kongrelerine Ocak ayında yeniden başlanabileceği ifade edildi.

Bu süreçte AK Parti, yeniden aday olmayacağını ifade eden bazı ilçe başkanların yerine görevlendirme yapıldı. Görevlendirilenler kongreler başlayınca delegenin onayına sunulacak. Görevlendirme yapılan ilçeler arasında Denizli, Muş, Kırıkkale, Diyarbakır'ın bazı ilçeleri yer alıyor.