Aliye Berger Google’da Doodle oldu! Aliye Berger kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya arama motoru hizmeti sunan Google, önemli kişilerle birlikte belirli gün ve haftalarda arama ana sayfasını doodle ile süslemeye devam ediyor. Bugün Google arama motoru hizmetini kullanmak için anasayfayı açan kullanıcılar Aliye Berger doodle'ı ile karşılaştı. Bu gelişmeyle Aliye Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinde yanıt aranmaya başlandı.

ALİYE BERGER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? GOOGLE'DAN ALİYE BERGER DOODLE'I

24 Aralık 2020 Perşembe günü Google tarafından doodle yapılan Aliye Berger ile ilgili biyografik detaylar şöyle;