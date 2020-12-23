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Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 23.12.2020 16:27 ABONE OL
Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

Adıyaman turizmini canlandırmak amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Şehrimizin dokusuna ve tarihi kimliğine uygun çalışmalar içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda restorasyonuna başladığımız tarihi çarşımızdaki çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah işyeri sahipleri ve esnafımızla el birliği içerisinde çok güzel bir projeyi daha ilimize kazandıracağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Vatandaşlar da sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

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Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi
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