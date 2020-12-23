Bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı

ÇÖP TENEKESİNDEN SESLER GELDİ

Korkunç olay atık toplayan iki kadının akşam saatlerinde Kepez Beldesi Şenkartal 28 Sokaktaki çöp konteynerlerinde bir hareketlilik fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Çöpte henüz daha bebek bağı bile kesilmemiş bebeğin hareket ettiğini gören kadınlar durumu hemen polise ve 112 ekiplerine bilgi vermişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Göbek bağı kordonunun üzerinde olduğu ve yaklaşık iki saat önce doğduğu tahmin edilen bebek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

2 SAAT SONRA YAKALANDI



Cinayet masası dedektifleri olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, bebeği ilk bulan kağıt toplayıcılarının da ifadesine başvuruldu. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek bebeği çöpe atan kadının 22 yaşındaki Gelibolu Sağlık Meslek Lisesi Hermşirelik Bölümü mezunu Ezgi Ç. olduğunu tespit ettiler. Olayla ilgili Ezgi.Ç ve sevgilisi Mustafa.B. de gözaltına alındı.

E.Ç.'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştiren polis doğumun ardından suç ve suç unsurlarını temizledikleri iddia edilen E. Ç'nin anne ve babasını da gözaltına aldı.

BELLİ OLMASIN DİYE KORSE TAKMIŞ

Gelibolu Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik mezunu olan E.Ç ifadesinde 'Mustafa B. ile iki yıldır ilişkimiz devam ediyordu hamilelik sürecinde doktora gitmemizi istedi fakat ben hallederim dedim. Hamilelik boyunca hiç doktora gitmedim. Ailemin durumu fark etmemesi için genelde dışarıda vakit geçiriyordum. Doğumu tuvalette gerçekleştirdim. Bebeğin öldüğünü düşündüm. Tuvalet kağıdına sarıp poşete koydum ve çöp tenekesine bıraktım. Hamileliğim belli olmasın diye uzun süre korse taktım' dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ezgi Ç., erkek arkadaşı Mustafa B., olayın ardından suç delillerini ortadan kaldırdıkları ileri sürülen Ezgi Ç.'nin anne ve babası D.Ç. ve A.Ç. Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi. Ezgi Ç çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken Mustafa B. D.Ç ve A.Ç adli kontrol şartıyla serbest kaldı.