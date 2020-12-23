Bilim Kurulu toplantısı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? Toplantı sonrası Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen bilim kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Bakan Koca ve kurul üyeleri ülkemizde salgına ilişkin konularla ilgili değerlendirmelerini yaparken bugün masada koronavirüs aşısı ve artan vaka sayısının olacağı biliniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, yeni kısıtlamalar olacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta bitiyor? İşte tüm detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Salgına dair tüm gelişmelerin masada olduğu koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca her zaman olduğu gibi kamuoyuna da açıklamalarda bulunuyor. Bu kapsamda toplantının bugün 17.00'da başlayacağı bildirildi…