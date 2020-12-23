Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi mi, Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen bilim kurulu toplantısı yarın gerçekleşecek. Bakan Koca ve kurul üyeleri ülkemizde salgına ilişkin konularla ilgili değerlendirmelerini yaparken yarın masada koronavirüs aşısı ve artan vaka sayısının olacağı biliniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte tüm detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Salgına dair tüm gelişmelerin masada olduğu koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca her zaman olduğu gibi kamuoyuna da açıklamalarda bulunuyor. Öte yandan bugün 17.00'da başlayacağı planlanan toplantının gelen son dakika haberine göre yarına ertelendiği bildirildi.