Bin 500 aileye kışlık giyim desteği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 2007 yılında hayata geçirilen Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'nda son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Maddi durumu kötü olan vatandaşlar, hayırseverler tarafından bağışlanan kışlık kıyafetlerden temin etmek için Güneşli Mahallesi'nde bulunan çarşıya gidiyor. Soğukların artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının arttığı Hayır Çarşısı'na sosyal mesafe nedeniyle belirli sayıda kişi alındığı için bina önünde kuyruklar oluşuyor.

BÜYÜK MUTLULUKLAR YAŞANIYOR



Çarşıda farklı markalara ait tamamı yeni olan bot, mont, kazak, ceket, hırka, pantolon, atkı ve bere gibi her bedene uygun soğuktan koruyacak kıyafetler bulunuyor. Vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi'nden aldıkları belgeyle gittiği Hayır Çarşısı'nda kendilerine verilen puan miktarınca alışveriş yapıyor. Mağazadan kazaklar 50 puan, ceketler 100 puan, botlar ise 200 puanın karşılığında ücret ödemeden alınabiliyor. Kıyafetlerini alan Bağcılarlılar büyük mutluluk yaşıyor.



YARDIM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR



Kışlık ve yazlık olarak yılda iki kez giysi desteği sağladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu salgın ve soğuk kış günlerinde kimsenin mağdur olmaması için yardım çalışmalarımız devam ediyor. Hayırseverlerimiz ile hemşehrilerimiz arasında bağ kurarak ihtiyacı olanlara kıyafet desteği sağlıyoruz. Anne, baba ve çocuklarının yüzünün gülmesi her şeye değiyor" dedi. 1 Eylül 2020 günü başlayan kışlık yardımı programında bugüne kadar bin 500 aileye 9 bin 200 adet kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.