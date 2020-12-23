26-27 Aralık 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor?

81 ilde de koronavirüs yayılımını durdurabilmek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu ve hafta içi belirlenen saatlerde başlayan kısıtlamalar Cumartesi ve Pazar günü 56 saat boyunca kesintisiz sürerken öte yandan çalışan vatandaşlar izin belgeleri ile beraber kısıtlama kapsamının dışında tutuluyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 26-27 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte tüm detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İŞTE KISITLAMA SAATLERİ!

Hafta içi 5 gün boyunca akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bir sonraki gün 05.00'a kadar devam ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşlar ise kısıtlama kapsamında yine belirlenen saat aralıklarında dışarı çıkabiliyor...