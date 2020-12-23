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'da 135,5 litre ele geçirildi

’da jandarmanın operasyonuyla piyasaya sürülmeye hazırlanan toplamda 135,5 litre ile 10 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 16:15 ABONE OL
Bursa'da 135,5 litre sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüpheli olarak tespit ettikleri L.A.'nın Mudanya'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda; 100 litrelik jelikan bidon içerisinde fermente şarap, 19 litrelik damacana içerisinde viski, 5 litrelik pet şişe içerisinde rakı, 10 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 5 litre rakı, 11 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 5,5 litre viski, 1 litrelik cam şişe içerisinde rakı ile 2 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 10 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Bursa'da 135,5 litre sahte içki ele geçirildi
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