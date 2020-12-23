Büyükşehir zabıtasından Erciyes’te denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kovid -19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonunun açmasıyla birlikte denetimlerine başladı.

Salgınla mücadele kapsamında gece gündüz denetimlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte denetimlerine Erciyes Kayak Merkezi'nde devam etti. Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası alan Erciyes'te güvenli ve sağlıklı yaşam alanları için denetimlerine aralıksız olarak sürdüren zabıta, sosyal mesafe, maske ve kısıtlama ihlali yapanlara göz açtırmıyor.