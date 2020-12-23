Canlı yayında ‘KADES' ihbarı! Ekipler üç dakikada geldi...

'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Program, televizyon başındakilerin yanı sıra görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da beğeni toplayıp, ilgi gördü. Her türlü şiddete karşı olduklarını söyleyen Nurbay Usta, uygulamanın çok kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğine tanık olduklarını belirtti. Usta, "Kadınlar için hayati bir önem taşıyan programın uygulanmaya konulmasında emekleri olan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri ile bölgede İl Emniyet Müdürlüğü'nün değerli polislerine teşekkür ediyoruz" dedi.