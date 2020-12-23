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Çarpıp kaçtı, tutuklandı

’te bir yayaya çarparak olay yerinden kaçak sürücünü güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Yayanın ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:56 ABONE OL
Çarpıp kaçtı, tutuklandı

Gaziantep'te aracıyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün İpekyolu üzerinde seyir halindeyken kamyonetiyle bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameralarından yaptığı incelemenin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Çarpıp kaçtı, tutuklandı
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