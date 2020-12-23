Çarpıp kaçtı, tutuklandı

Gaziantep'te aracıyla bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün İpekyolu üzerinde seyir halindeyken kamyonetiyle bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameralarından yaptığı incelemenin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.