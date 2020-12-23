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Son dakika: 'nin kaçak tadilat yaptığı bina mühürlendi

Son dakika haberi... Sarıyer'deki İl binasındaki tadilatla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:58 Son Güncelleme: 23.12.2020 19:23 ABONE OL
Son dakika: CHP'nin kaçak tadilat yaptığı bina mühürlendi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.

"TADİLAT RUHSATI OLMAKSIZIN TADİLAT VE TAMİRAT İŞLEMİ YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE BİNA MÜHÜRLENMİŞTİR"

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:
"İstanbul'un Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi'nde 7752 ada 2 no'lu parselde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulmuştur."

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"İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince şikayete konu binada 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesi gereğince denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir."

"Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir."

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Son dakika: CHP'nin kaçak tadilat yaptığı bina mühürlendi
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