Çizmelerini giydi, köy köy gezdi

Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaplıca alanının turizme kazandırılması için gerekli tesislerin inşa edileceğinin müjdesini veren Çanakkale Valisi Aktaş, pandemiyle birlikte turizm de alışkanlıkların giderek değiştiğinin de altını çizdi.

'YENİ BİR TURİZM ANLAYIŞI'

Dünyada turizm alışkanlıklarının pandemi süreciyle birlikte yeniden şekil bulduğunu söyleyen Vali İlhami Aktaş, 'Artık kırsal ve eko turizmin daha çok ilgi gördüğü, doğa ile iç içe kaliteli bir yaşam deneyimi sunan destinasyonların ön plana çıktığı bir turizm anlayışı bizleri bekliyor. Hazırlıklarımızı bu yönde yapmalıyız. Kültürel zenginliklerimizi, gastronomi alanındaki tecrübelerimizle harmanlayarak alternatif turizm alanları geliştirmeliyiz. Tarihi kaplıcamız bunun için tarihi bir fırsat'diye konuştu.

Tarihi kaplıca incelemelerinin ardından Kocabaşlar Köyü ve Karaömerler Köyü köprüsü arasında bulunan dere boyu yürüyüş yolu ve Lapseki İlçesi'nde bulunan Bostancı mevkiinde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, yetkililerden alanlarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Aktaş daha sonra Lapseki Orman İşletme Şefliğine bağlı Şahinli Yangın İlk Müdahale Ekip binasını ve Jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek personelle sohbet etti.