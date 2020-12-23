Devlet, evde bakım hizmetiyle engelli, yaşlı ve kimsesizlerin kimi oldu

Mardin Valisi Ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla Mardin ili ve ilçelerinde yaşayan bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılar için Evde Bakım Hizmeti başlattı.

Mardin Valisi Ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla yürütülen "Evde Bakım" hizmeti kapsamında görevlendirilen ekipler, kentteki

bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlıların kişisel bakım taleplerini yerini getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, kendilerine tahsis edilen özel araçlarla Mardin merkez ve tüm ilçelerindeki 60-65 yaş üstü kişilerin yanı sıra bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Dargeçit ilçesine gelen ekipler, evden çıkamayacak durumda olan 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç engelli vatandaşların saç ve kesimi gibi kişisel bakımlarını gerçekleştirdiler.

Saç ve sakal traşı, saç bakımı, yıkama, tırnak kesimi ve bakımı gibi hizmetlerin verildiği projeden, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılar faydalanabiliyor. Özellikle hasta, engelli ve yaşlı yakınları projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, projeyi hayata geçiren Mardin Valisi Ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve ilgili personellere teşekkür ettiler.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Proje Görevlisi Kübra Ulus, "Mardin Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mahmut Demirtaş valimizin talimatları doğrultusunda bugün Dargeçit'teyiz. Dargeçit ilçemizde ikamet eden engelli, yaşlı vatandaşlarımızın öz bakım tıraş hizmetinde bulunuyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz her zaman onların yanındayız" dedi.

Saç ve sakal hizmeti verilen 72 yaşındaki Hüseyin Singer, "Siz geldiniz beni tıraş ettiniz saç, sakal. Valiye çok teşekkür ederim. İhtiyarlar için çok güzel hizmet. Allah razı olsun size"dedi.

44 yaşındaki zihinsel engelli Orhan Gezici'nin yengesi Halime Gezici de, "Çok büyük bir hizmet bence, çok iyi. Yani onlardan çok memnunuz, Sayın Valimizden çok çok teşekkür ediyorum" dedi.