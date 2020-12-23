Dilencilerden akıl alamaz yöntem! Paraları biberonda sakladılar

Batman Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak, cadde, çarşı merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve cami önlerinde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar etmek suretiyle para dilenen kişiler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak 95 Bin TL para cezası uyguladı.

ZABITA EKİPLERİ KARŞILAŞTIĞI MANZARA KARŞISINDA ŞOK YAŞADI

Denetimler sırasında dilenen şahısların biriktirdiği paraları tutanak altına almak isteyen Zabıta ekipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bebeği ile birlikte vatandaşların yoğun bulunduğu alanda dilenen bir anne, vatandaşlardan topladığı paraları biberon ve ekmeğin içine gizlediği ortaya çıktı.

Zabıta Müdürü Muharrem Kara yaptığı açıklamada: "Belediye olarak gerçekten yardıma muhtaç ailelere SYDV koordinesinde yardım yapılmaktadır. Burada tüm mücadelemiz sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikâyelerle vatandaşlarımızdan zorla para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan bu kişilere yöneliktir. Vatandaşlarımızdan dileğimiz, duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayanları Alo 153 veya ihbar hatlarımız üzerinden Zabıta Müdürlüğümüze bildirmeleridir" dedi.