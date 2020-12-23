Doğu’da kar yağışı 2 gündür devam ediyor

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar içinde eğlence kaynağı oldu. Erzurum'da iki gündür devam eden kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde karla mücadele ederken, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise şehirlerarası yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu uyarısında bulunuldu. Öte yandan Erzincan kent merkezine mevsimin ilk karı cılız bir şekilde yağdı. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Bazı noktalarda 25 santimetreye ulaştı.

Yoğun sisinde etkili olduğu Erzincan - Gümüşhane kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ahmediye Geçidinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri karla kaplanan güzergâhlarda ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürdü.

KARS'TA 14 ERZİNCAN'DA 12 KÖY YOLU KAPANDI

Kars'ta son iki gündür etkili olan kar yağışından 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kars'ta etkili olan kar yapışı, hayatı olumsuz etkilerken, Sarıkamış ilçesinde 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Ekiplerin kapalı bulunan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açması bekleniyor. Erzincan'da ise yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 70 SANTİME ÇIKTI

Yoğun kar yağışı bölgede bulunan kayak merkezlerinin ise işine yaradı. Karın geç gelmesinden dolayı endişe edilen kayak merkezlerinde, kar kalınlıkları yer yer 50 santimetreye ulaştı. Palandöken'de kalınlık 70 santimetre olarak ölçülürken Sarıkamış'ta ise kalınlık 65 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle, bazı pistler kapatıldı.

Yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışlı olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görülecek.