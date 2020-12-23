Doktordan son mesaj: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun

Denizli'nin Çivril ilçesinde Çıtak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Soner Oğuz koronavirüse yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Oğuz'un hastaneye gittiği gün sosyal paylaşım sitesinde yazdığı mesaj sevenlerini üzüntüye boğdu. Oğuz'un mesajında, "112 ile acile gittim. Herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidi mi olacaktım, bilmiyorum. Halen yaşıyorum. Sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen" ifadeleri yer aldı.