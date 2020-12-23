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Eğitimcileri de öğrencileri de görme engelli

’nin kentinde, Milli bünyesindeki görme engelliler okulunda görme yetisi bulunmayan 70 öğrenciye yine görme engelli 7 öğretmen eğitim veriyor.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 23.12.2020 20:27 ABONE OL
Eğitimcileri de öğrencileri de görme engelli

Suriye'nin İdlib kentinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görme yetisinden yoksun öğrenciler için okul açıldı. Okula 70 öğrenci eğitim kayıt yaptırdı.

Öğrencilere de eğitim öğretim vermek içinde yine görme engelli olan 7 öğretmen görevlendirildi. Sabahları okula gelen öğrenciler gelecekleri için canla başla eğitimlerinde devam ediyorlar.

Okula devam ettiklerini, verilen imkânlarla eğitimlerini sürdürdüklerini belirten öğrencilerden Yasin Şemal "İdlib'e okula geliyorum. Buradaki arkadaşlarıma birlikte çalışıp öğreniyoruz. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz bizleri seviyor. Gelecekte öğretmen olup bizim gibi olan çocuklara eğitim vereceğiz" dedi.

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Eğitimcileri de öğrencileri de görme engelli
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