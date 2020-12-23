Engelli araç indirimi hesaplama: Engelli araç indirimi yüzde kaç?

Yapılmış olan düzenlemeler ile birlikte engelli olan vatandaşlar, araç alımında ÖTV ödemeyecekler. Ancak engelli vatandaşlar beş yıl içinde bir kez olmak şartı ile ilk alım sırasında ödenmesi gereken ÖTV'yi ödemeyecekler. ÖTV ödenmemesi durumunda fiyatta oldukça indirim olmaktadır. Engelli araç indirimi hesaplaması nasıl oluyor? Sorusu merak ediliyor. Engelli araç indirimi yüzde kaç? İşte merak edilen sorular ile ilgili tüm detaylar...

ENGELLİ ARAÇ İNDİRİMİ HESAPLAMA

Engelli vatandaşların araç alma işlemi için kişinin almış olduğu engelli raporu %90 ve üzeri olmalıdır. Eğer engelli rapor oranı %90'ın altında ise araç alımında yapılacak olan indirim hesaplaması değişmektedir. Eğer engelli raporunda ki kesinleşen oran %90'ın üzerinde ise ÖTV ödemeyeceksiniz. KDV oranı ise %18'den %15,254'e düşecektir. Fakat, engelli raporunuzda ki engelli oranı %90'ın altında ise ÖTV indiriminden yararlanabilirsiniz ama ödememe gibi bir durum söz konusu değildir. Bu da %26,30 gibi bir orana denk gelmektedir.

ENGELLİ YAKININA ÖTV İNDİRİMİ VAR MI?

Engelli vatandaşlarımıza tanınan ÖTV indirimi yalnızca onların şahsına özeldir. Engelli raporu olmayan vatandaşlarımız bu indirimden yararlanamaz. Engelli raporu olan kişilerin yakınları da bu indirimden yararlanamaz.

ENGELLİ ALINAN ARAÇLAR KİMLER TARAFINDAN KULLANILABİLİR?

Engelli olan vatandaşlar aldığı aracın kimler tarafından kullanabileceği Kara Yolları trafik yönetmenliği tarafından düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre engelli vatandaşlarımızın ÖTV indiriminden faydalanarak almış oldukları araçları yalnızca araç sahibi kullanabilir. Fakat, bu kişilerin trafiğe çıkamaması durumunda araç ruhsatına ek üç kişi daha kayıt yapılmaktadır. Bu durumda kayıt edilen kişiler de kullanabilir. Bu kişiler yalnızca ikinci ve üçüncü derece akrabalar olmak zorundadır.

Zihinsel engelli bireyler ÖTV indirimden yararlanabilir mi?

Kişinin engellilik oranı %90'ın altında ise, işitme engeliyse, görme engeliyse, böbrek rahatsızlığı varsa veya da zihinsel engelli ise ÖTV imkanından faydalanamamaktadır.

Engelli ÖTV indirimi hangi araçlar için geçerlidir?

1600 cm³ veya da daha altında motor silindir hacmine sahip otomobil, panelvan, pickup, arazi taşıtları, ATV taşıtlar

Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ veya da daha altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pickup, panelvan taşıtlar

Motosikletler

Engelli araç alımında gerekli olan evraklar nelerdir?