ERÜ’ye turuncu bayrak belgesi verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, "2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık, Turizm ve Veteriner Fakültelerine mekânda erişim alanında turuncu bayrak belgesi verildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, turuncu bayrak almaya hak kazanan fakülte dekanları ve fakülte personelini çalışmalarından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi'nin her alanda olduğu gibi engelsiz kampüs alanında da çıtasını yükseltmeye devam ettiğini belirten Rektör Mustafa Çalış; "Tüm fakültelerimizin engelsiz ulaşılabilir birer fakülte olabilmeleri için yönetim olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, daha sonra mekânda erişim alanında turuncu bayrak alan Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi İffet İpek Boşgelmez'e, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci'ye turuncu bayrak belgelerini takdim etti.