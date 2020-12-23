Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonrası 1 şahsın eroin taşıdığını öğrendi.

Takibe alınan şahıs Erzurum'un Horasan ilçesinde Pazartesi günü bir otobüse yolcu olarak bindi. Yolda durudurlar otobüste, şahsın valizi arandı. Yapılan arama sonucunda valizde 2 bin 550 gram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucu madde imha edilirken, şahıs gözaltına alındı. Erzurum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ; "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir" denildi.