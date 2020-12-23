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’da operasyonu

’da yolcu otobüsündeki bir şahsın valizinden 2 bin 550 gram eroin yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 23.12.2020 11:53 ABONE OL
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonrası 1 şahsın eroin taşıdığını öğrendi.

Takibe alınan şahıs Erzurum'un Horasan ilçesinde Pazartesi günü bir otobüse yolcu olarak bindi. Yolda durudurlar otobüste, şahsın valizi arandı. Yapılan arama sonucunda valizde 2 bin 550 gram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucu madde imha edilirken, şahıs gözaltına alındı. Erzurum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ; "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir" denildi.

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Erzurum’da uyuşturucu operasyonu
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