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Esnafa ücretsiz maske!

’in Nusaybin ilçesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel’den esnafa ücretsiz maske dağıttığını açıkladı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 23.12.2020 13:04 ABONE OL
Esnafa ücretsiz maske!

Mardin'in Nusaybin ilçesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'den esnafa ücretsiz maske dağıttığını söyledi. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel yaptığı açıklamada; "Pandemi döneminde esnafımızın sağlıklı olması bizim için önemli olduğu için, yönetimimiz ile birlikte bugüne kadar, 1 milyon 500 bin maske esnafımıza dağıtık, Geçen günlerde de esnafımızı tek tek ziyaret edip ücretsiz maske verdik. Şimdi de odamızda paketlediğimiz, maskeleri ihtiyacı olan esnafımız gelip odamızdan ücretsiz maske alabilirler."

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Esnafa ücretsiz maske!
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