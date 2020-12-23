Mardin'in Nusaybin ilçesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'den esnafa ücretsiz maske dağıttığını söyledi. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel yaptığı açıklamada; "Pandemi döneminde esnafımızın sağlıklı olması bizim için önemli olduğu için, yönetimimiz ile birlikte bugüne kadar, 1 milyon 500 bin maske esnafımıza dağıtık, Geçen günlerde de esnafımızı tek tek ziyaret edip ücretsiz maske verdik. Şimdi de odamızda paketlediğimiz, maskeleri ihtiyacı olan esnafımız gelip odamızdan ücretsiz maske alabilirler."