Fırat Nehri'nde yakalanan 5 kaçak avcıya ceza yağdı

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şanlıurfa Şubesi ve Gaziantep şube ekipleri tarafından Fırat Nehri üzerine av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yapılan av kontrollerinde kaçak av yaptığı tespit edilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı. 1 adet tüfeğe de el konuldu.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan açıklamada;

"Fırat Nehri üzerinde Gaziantep İl Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz esnasında 5 şahıs hakkında idari yaptırım tesis edilmiş olup takozsuz kullanıldığı tespit edilen 1 adet tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur" denildi.