Garanti bireysel emeklilik sistemini kullanıyorsanız ve bunu iptal etme kararı aldıysanız, birçok yol ile bireysel emeklilik sisteminizi iptal edebilirsiniz. İptalin ardından kesilmiş olan ücretler kişilere geri iade yapılır. İptal işlemleri için yapmanız gereken adımları hazırladık. Garanti BBVA BES iptali nasıl yapılır? Garanti BES iptal telefon numarası, SMS ve iptal formu ve daha fazlası…

GARANTİ BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bireysel Emeklilik Sisteminizi kapatmak istiyorsanız bir başka deyişle iptal etmek istiyorsanız yapmanız gereken adımlar çok basittir. Garanti BBVA BES iptali işlemleri mobil bankacılık yöntemi, telefon ile, SMS yolu ile veya Garanti şubesine giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

GARANTİ BES İPTALİ İŞLEMİ TELEFONDA NASIL YAPILIR?

Bireysel emeklilik sisteminizi telefon yolu ile iptal etmek istiyorsanız saat 17:00'a kadar 444 0 336 numarayı tuşlayarak mevcut iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu numarada sesli yönlendirme mevcuttur. Sistemde konu kısmına BES iptali işlemi demeniz yeterli olacaktır. İşlemi adını söylemenizin ardından müşteri temsilcisine bağlanacaksınız.

GARANTİ BES İPTAL İŞLEMİ MOBİL BANKACILIKTAN NASIL YAPILIR?

Bireysel emeklilik işleminiz iptalini mobil bankacılık aracılığıyla gerçekleştirmek istiyorsanız; Play storedan veya da APP Store'dan Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasını mevcut android telefonunuza yüklemelisiniz. Daha sonra uygulamaya girerek T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde giriniz. Giriş sağlandığında sağ üst kısımda yer alan menü kısmına tıklayınız. Açılan menüde BES seçeneği ile primlerinizi görüntüleyebilir ve iade hesabınıza bakabilirsiniz.

Menüden BES ayarlarını seçiniz. Sayfanın altında yer alan BES sözleşmeden ayrılma butonuna tıklayınız. Ve bu şekilde iptal işleminizde ilerleyiniz.

Garanti Bireysel emeklilik iptali para iadesi nasıl olur?

Bireysel emeklilik sistemini bağladıktan sonra iki ay süre içinde cayma hakkınız vardır. İki aylık süreçte BES iptali yaparsanız birikim hesabınızdan kesinti olmaz. Fakat, iki aydan uzun zamandır çalışanların hesabından bir miktar kesintiler söz konusudur.

Garanti BBVA bireysel emeklilik iptal işlemi (şubeden)

Bireysel emeklilik sisteminizi iptal etmek istiyorsanız şubeye giderek de işleminizi gerçekleştirme imkanınız vardır. Şubeye gittiğinizde size Garanti BES iptal formu verilecektir. Bu formu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. BES iptali için size SMS mesaj gelecektir. Gelen mesajına ardından geri mesaja "evet" yanıtını vermelisiniz. İşlemlerinizi tamamlamanızın ardından ise 10 iş günü içerisinde talebiniz değerlendirilmeye alınacaktır.

AvivaSa BES iptali nasıl yapılır? AvivaSa BES iptal telefonu, SMS yöntemi ve iptal formu