Görülmemiş CİMER başvurusu! Küsen babaanne ve dedeyi vali barıştırdı

Karip, babaannesi Güllü'nün dedesi Mehmet Karip'e küstüğünü, evi terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmaya yanaşmadıklarını belirtip, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan yardım istedi.