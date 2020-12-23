Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Görülmemiş CİMER başvurusu! Vali duyunca kapılarını çaldı...

Görülmemiş CİMER başvurusu! Vali duyunca kapılarını çaldı...

Vatandaşların talep ve şikayetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne eşi görülmemiş bir başvuru geldi. 'da yaşayan Burcu Karip (21) isimli genç kız, birbirine küsen dedesi Mehmet Karip ve babaannesi Güllü Karip'in barıştırılması için yardım istedi. Konu Aksaray Valiliği'ne iletilince Vali Hamza Aydoğdu harekete geçti. Torun Burcu Karip'i de yanına alan Vali Aydoğdu, ziyarete gittiği yaşlı çifti barıştırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:53 Son Güncelleme: 23.12.2020 16:38 ABONE OL
Görülmemiş CİMER başvurusu! Vali duyunca kapılarını çaldı...

Aksaray'da küs olan babaannesi ve dedesini 3 aydır barıştıramayan torun Burcu Karip, 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) yardım istedi.

Karip, babaannesi Güllü'nün dedesi Mehmet Karip'e küstüğünü, evi terk ederek başka bir torununda yaşamaya başladığını, birbirlerini sevdiklerini ancak barışmaya yanaşmadıklarını belirtip, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan yardım istedi.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, torun Burcu Karip'le görüşerek, babaanne Güllü Karip'in kaldığı eve gitti.

Taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu daha sonra dede Mehmet Karip'i ziyaret ederek, birbirine küsen yaşlı çifti barıştırdı.

Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın konuştu: Kurban olurum ben size

ARKADAŞINA GÖNDER
Görülmemiş CİMER başvurusu! Vali duyunca kapılarını çaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA