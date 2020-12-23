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Habur Çayı’na uçan otomobilde uzman çavuş, eşi ve oğlu vardı

’ın Beytüşşebap ilçesinde gece sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü. Sabah saatlerinde fark edilen kazada sürücü uzman çavuş Serhat Ünal, eşi Gülay ve 3 yaşındaki oğlu Adil Efe boğularak hayatlarını kaybetti.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:22 ABONE OL
Habur Çayı’na uçan otomobilde uzman çavuş, eşi ve oğlu vardı

Mersin'de geçirdikleri izin sonrası görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine, eşi Gülay ve 3 yaşındaki oğlu Adil Efe ile birlikte 33 D 3837 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Uzman Çavuş Serhat Ünal, ilçeye bağlı Taşarası köyünde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Metrelerce yuvarlanan araç, Habur Çayı'nda ters dönerek durdu. Geç saat olması nedeniyle fark edilmeyen kazada Ünal, eşi Gülay ve Adil Efe boğularak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Habur Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Otomobilden uzman çavuş, eşi ve oğlunun cansız beden çıkarıldı.

CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN GAZİANTEP'E UĞURLANDI

Beytüşşebap ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilinin yuvarlanıp ters dönerek durduğu Habur Çayı'nda boğularak yaşamını yitiren Uzman Çavuş Serhat Ünal ile eşi Gülay ve çocukları 3 yaşındaki Adil Efe için Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ ve Uzman Çavuş Serhat Ünal'ın silah arkadaşları katıldı. Kaymakam Meşeli ve Belediye Başkanı Habip Aşan'ın yaptığı konuşmanın ardından dua okundu. Ünal ailesinin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle belediyeye ait cenaze aracı ile memleketleri Gaziantep'e gönderildi.

Öte yandan Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza ile geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Habur Çayı’na uçan otomobilde uzman çavuş, eşi ve oğlu vardı
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