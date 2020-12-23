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'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkâri ve ilçelerinde dün  akşamdan beridir etkili olan kar yağışı hayatı  olumsuz etkiliyor.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:33 ABONE OL
Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari'nin Şemdinli- Yüksekova arasında buzlanma çalışmasını engellemek için tuzlama ve küreme yapan karayollarına ait bir araç Şemdinli Güzelkonak köyü civarında kaza yaptı.Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta bulunan 2 karayolları çalışanı hafif şekillerde yaralandı.

Etkili olan yağışlardan dolayı Hakkari merkez ve ilçelerinde bağlı olan 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Hakkari merkezde ise 18 köy ve 34 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 4 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, 74 yerleşim yerinin saat 08.30 itibarı ile ulaşıma kapandığını belirterek, yolların açılması için ekiplerin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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