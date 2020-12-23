Hasankeyf’te koronavirüs vakası kalmadı

Ülke genelinde hafta sonları uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında Hasankeyf'te bir elin parmağını geçemeyen vaka sayısı da sıfırlandı. İlçede vakanın kalmaması Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına da yansıdı.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Alınan tedbirlere rağmen salgın giderek ülke genelinde yayıldı. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte sular altında kalan Hasankeyf'te ise yeni yerleşkede yaşam adeta koronavirüs salgını önlemleri altında başladı. Salgın Ağustos ayında Batman'da pik yaparken kente bağlı birçok ilçe, belde ve köylerde üst üste karantina uygulamaları başladı. 3 bin 500 nüfuslu yeni Hasankeyf'te ise salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana belediye ve kaymakamlık tarafından alınan sıkı tedbirlere vatandaşlar da uymaya başladı. Önlemler kapsamında ilçe halkı 'evde kal' çağrısına uyarak koronavirüsün ilçeye girişi engellendi. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından gecen yaklaşık 10 aylık sürenin ardından Hasankeyf'te uygulanan tedbirler sayesinde salgına yakalananların sayısı bir elin parmağını geçmedi, ölümlü kayıp ise hiç yaşanmadı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLÇEDE KORONAYI SIFIRLADI

Havaların soğumasıyla birlikte ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Hasankeyfliler yaradı. Tarihi ilçede bir elin parmağını geçemeyen vaka sayısı sokağa çıkma kısıtlamasıyla sıfırlandı. Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasında Hasankeyf tamamen güvenli alan olarak hiç vakanın olmadığı görüldü. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, ilçe kaymakamlığı ile birlikte korona virüse karşı başarılı bir sınav verdiklerini belirterek salgının ilk görüldüğü günlerde ilçeyi ziyaretçilere kapattıklarını söyledi. Kontrollü sosyal hayatla birlikte Hasankeyf'in tekrar ziyaretçilere açıldığını belirten Başkan Kusen, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları hayata geçirdik. Özellikle Mart ve Nisan aylarında Hasankeyf'in turizm konusunda hareketli günler geçirmesine karşı Kaymakamlığımızla birlikte dışarıdan ziyaretçi kabul etmedik. İlerleyen zamanlarda ilçemizi tekrar ziyarete açtık. Bununla birlikte vaka sayısı yine bir elin parmağını geçmedi. Şimdilerde ise uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilçemizde koronaya yakalan kimse kalmadı" dedi.

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