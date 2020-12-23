Bağlar Belediyesi, ortaya koyduğu sosyal belediyecilik projeleriyle hem bedenleri hem yürekleri ısıtıyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası, yaz ve kış demeden yılın her döneminde hizmet vererek ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. 2020 yılı içerisinde 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa giyim desteği sağlanırken, bunların önemli bir bölümünü çocuklar oluşturdu.

Dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgede faaliyet gösteren mağazaya gelen vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğu ile ayrılıyor.

"İNSANLARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Beyoğlu, "İnsanımızın huzuruna ve mutluluğuna özel önem atfeden bir anlayışa sahibiz. Bir yandan devasa hizmetlerle ilçemizin her karışını yaşanılabilir hale getirmenin mücadelesini verirken, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyim ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Bu mağazamız aracılığı ile binlerce vatandaşımıza bir nebze de olsa katkıda bulunmanın sevincini yaşıyoruz. Bunlar yeterli mi? Elbette yeterli görmüyoruz. Daha fazla katkı sağlamak için imkanlar dahilinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün yarınlarımızın ışığı çocuklarımızı mutlu etmeye çalıştık. Bir yavrumuz dahi buradan mutlu ayrılmış ise biz bundan büyük mutluluk duyarız." dedi.