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Hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı

’de düğün salonunu soyan hırsızlar tutuklandı. Hırsızlık Oto Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın A.S. ve C.D. tarafından gerçekleştirildiği ve çalınan eşyaların E.İ. isimli şahsın ikametinde saklandığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:20 ABONE OL
Hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı

Nevşehir'de düğün salonunu soyan hırsızlar tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 13 ve 21 Aralık'ta Nar kasabasında bulunan düğün salonunda yaklaşık değeri 16 bin TL olan 1 adet televizyon, 1 adet nargile, 4 adet çaydanlık takımı, 1 adet matkap, 1 adet ütü, 4 adet hoparlör, 1 adet ses sistemi, 10 adet masa örtüsü, 3 adet robotik led sahne aydınlatması, 1 adet ses sistemi, 2 adet hoparlör, 3 adet renkli sahne lambası, 1 adet panç kutusu, 1 adet 100 watlık projektör çalındı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Oto Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın A.S. ve C.D. tarafından gerçekleştirildiği ve çalınan eşyaların E.İ. isimli şahsın ikametinde saklandığı tespit edildi.

İkamette yapılan aramada çalınan eşyalar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

A.S. ve C.D. "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızlık zanlısı iki kişi tutuklandı
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