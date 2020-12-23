İhbar tazminatı nedir, hesaplaması nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri

Sebepler kapsamından dolayı işten çıkartılan çalışanın o güne kadar çalıştığı süre belirlenerek işten çıkartılan kişiye ihbar tazminatı verilmektedir. Çalışanın bu hakları İş Hukuku'nda yer almaktadır ve bu ihbar tazminatı dışında çalışanın daha birçok hakkı bulunmaktadır. İhbar tazminatı nedir, hesaplaması nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilenleri hazırladık. İşte ihbar tazminatı hesaplama detayları…

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İhbar tazminatı, işveren tarafından işçinin işini sona erdirmesi durumunda çalışanın iş yerinde geçirdiği süre göz önüne alınarak işçiye ödeme yapmasıdır. İhbar tazminatı diğer bir deyişle, işten çıkarılma durumu karşısında işçinin mağdur olmasını engeller. 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesine göre işveren sözleşme gereği bir çalışanın iş sözleşmesine son vermeden önce bildirmesi gerekmektedir. Bu bildiri yazılı bir şekilde olmalıdır. Çalışanın o iş yerindeki kıdemi göz önüne alınarak yapılır. Eğer bir işçinin performansı düşük ve işveren işçiyi işten çıkarmak istiyorsa bunu yazılı bir şekilde işçiye bildirmek zorundadır. Aksi takdir de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İhbar tazminatının hesaplanması çalışanın hizmet verdiği süreye bakılarak hesaplanır. Bu durumda;

Günlük brüt ihbar tutarı: 3.000 / 30 = 100 TL

Brüt ihbar tazminatı tutarı: 56 X 100 = 5.600 TL (8 haftayı 7 gün ile çarparak ihbar süresini gün olarak bulduk)

Gelir vergisi: 5.600 X %15 = 840 TL

Damga vergisi: 5.600 X binde 7,59 = 42,50 TL

Net ihbar tazminatı tutarı: 5.600 – 840 – 42,50 = 4.717,50 TL.

İHBAR TAZMİNATI SÜRELERİ

Altı aydan az süre çalıştıysa iki hafta

Altı ay ile bir buçuk sene arasında çalıştıysa dört hafta

Bir buçuk yıl ile üç yıl arasında çalıştıysa altı hafta

Üç yıldan fazla çalıştıysa da sekiz hafta değerlendirmeye alınır ve ona göre tazminatı belirlenir.

İHBAR TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

İhbar tazminatından faydalanabilmek için birkaç şart bulunmaktadır. Bu şartlara çalışma sürecinde uymadıysanız ihbar tazminatınızı alamazsınız. İşte, ihbar tazminatı alabilmek için gerekli olan şartlar şunlardır;