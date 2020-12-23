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İki çocuğuna acımadan kıydı

Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
İki çocuğuna acımadan kıydı
Bayburt'ta çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban Erdoğan Acar (35), pompalı tüfekle 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Acar ve çocuklarının cansız bedenini buldu. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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İki çocuğuna acımadan kıydı
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