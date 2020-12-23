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İl Sağlık Müdürü pandemi servisinde denetim yaptı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M.Emre Erkuş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi yoğun bakım ve servislerinde incelemelerde bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.12.2020 14:18 ABONE OL
İl Sağlık Müdürü pandemi servisinde denetim yaptı

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerindeki hastaneleri ziyaret ederek bilgi alan ve sorunları dinleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, çalışmalarına devam ediyor. Erkuş, son olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesi pandemi yoğun bakım ve Servislerinde incelemelerde bulundu.

Müdürü Erkuş, Hastane Başhekimi Dr. Ahmet Kaya, Başhekim Yardımcıları ve hastanede pandemiden sorumlu doktorlardan hastaların durumu hakkında bilgi aldı Erkuş, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastaların fikir ve isteklerini dinledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım ve Servislerinde incelemelerde bulunup Hastane Başhekimimiz Dr. Ahmet Kaya ve Başhekim Yardımcılarımızdan hastane hakkında; sorumlu doktorlarımızdan hastalarımızın son durumu hakkında bilgi aldık. Sağlık çalışanlarımıza yapmış oldukları özverili hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

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İl Sağlık Müdürü pandemi servisinde denetim yaptı
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