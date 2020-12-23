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Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 13:55 ABONE OL
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Latin Katolik Episkoposluğundan alınan bilgiye göre, Kovid-19 tanısıyla 2 Aralık'tan bu yana İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Gonzalez, dün akşam saatlerinde 68 yaşında yaşamını yitirdi. Gonzalez için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Vali Yerlikaya, Gonzalez'in ailesine, yakınlarına ve Latin Katolik Cemaati'ne baş sağlığı dileğinde bulundu.

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İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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