İstanbul’daki tekstil atölyesini Şırnak’a taşıdı

İstanbul'da tekstil üretimi yapan Ahmet Yurdakul Atölyesini Şırnak'ın Cizre ilçesine taşıdı. Devlet desteği ile üretime başlayan tekstil atölyesi bölge insanı için istihdam alanlarını oluşturdu. Atölyede çoğu bayan olmak üzere 200 işçi çalışmaya başladı.

Ahmet Yurdakul atölyesi için Cizre'nin katran Köyü için uygun yeri buldu ve burada tekstil atölyesini burada kurdu. Atölye İşkur'un desteği ile 200'e yakın işçi ile üretime başladı.

Atölyesinin kendi bölgelerinde kurulmuş olmasından memnun kaldığını belirten Zehra Pusat iş sahibi oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Zehra Pusat, "Eskiden sabahtan akşama kadar evlerimizde kalıyorduk ve hiçbir iş yapmıyorduk. Ama bu atölyenin buraya kurulması ile beraber iş sahibi olduk. Bize bu imkanları veren herkese çok teşekkür ederim " diye konuştu.

Bir başka atölye işçisi Seda sulhan ise kendi atölyelerinden kadın işçilere öncelik verildiğini ve bundan memnun kaldıklarını söyledi. Seda Sulhan " Atölyelerimizde çalışanların büyük bir bölümü bayanlardan oluşuyor. Bir bayan olarak bu bizleri sevindiriyor. Bu atölyeyi burada açanlara çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konu hakkında açıklamada bulunan atölye sahibi Ahmet Yurdakul daha önce İstanbul da çalıştığını fakat atölyesini buraya taşımaya karar verdiğini söyledi. Ahmet Yurdakul " Atölyemizi buraya kurduktan sonra devlet desteğinden bulunmak için girişimlerde bulundum ve sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Özellikle İşkur'dan önemli derece İşçi desteği aldık ve atölyemizde üretime başladık. Özellikle bölge iş adamlarını seslenmek istiyorum buralara daha fazla yatırım yapsınlar çünkü ciddi anlamda devlet desteği var bunlardan yararlansınlar." dedi.