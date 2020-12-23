Jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi

Hatay Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdal Kızılkaya, ilkokul öğrencileri ile internet ortamında buluşarak, trafik eğitimi verdi.

Gümüşgöze İlkokulu'ndaki 4. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi veren Kızılkaya, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilerin de trafik ile ilgili merak ettikleri soruları da cevaplayan Kızılkaya, öğrencilere trafik kurallarını konu alan "Maviş ile Kubiş" isimli çizgi filmin gösterimi yapıldı.

Eğitime katılan öğrencilerin adresine onlar adına çıkartılan "Trafik dedektifi kimlik kartı" gönderilirken okul müdürü Murat Sakman, jandarma ekiplerine teşekkür etti.