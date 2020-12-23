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'a nefes olacak

Geçtiğimiz günlerde ’da çıkan yangında tahrip olan alanların yeniden yeşillenebilmesi için , bölgeye 10 bin ağaç bağışladı. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kampanyayı: “'Yangınla zarar gören her karış Hatay toprağını yeniden yeşillendirip, toprağa can vereceğiz” sözleriyle duyurdu.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 23.12.2020 11:30 ABONE OL
Kağıthane Belediyesi Hatay'a nefes olacak

Kağıthane Belediyesi Hatay'a nefes olacak. Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı bir grubun üstlendiği Hatay yangınının ardından Kağıthane Belediyesi, bölgeye 10 bin ağaç bağışladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kampanyayı ''Yangınla zarar gören her karış Hatay toprağını yeniden yeşillendirip, toprağa can vereceğiz'" sözleriyle duyurdu.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan daha yeşil ve yaşanılabilir bir şehir için ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Kağıthane Belediyesi, binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Başkan Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesinde sözünü verdiği 'Yeşil Alanlar' projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Kağıthane'ye 2020 yılında bin 531 adet ağaç dikimi yaptı. Dikilen ağaçlar genellikle; Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türünde ağaçlardan oluşuyor. Ağaç dikiminin yanı sıra yıl içinde Kağıthane'de 23.636 çalı bitkisi dikimi ve 23.112 metrekare rulo çim serimi yapıldı. Onlarca parkta ise yenileme çalışmaları tamamlandı.

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Kağıthane Belediyesi Hatay'a nefes olacak
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