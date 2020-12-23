Kampüsteki ceset kayıp olarak aranan adamın çıktı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bulunan üniversite kampüsüne kampa gelen bir grup arkadaş, ateş yakmak için odun topladıkları sırada kapalı yüzme havuzu arkasındaki arazide yüzüstü yatar vaziyette bir erkek cesedi olduğunu gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Soğuk hava nedeniyle donduğu belirtilen cesedin en az 1 haftalık olduğu değerlendirildi.

KARAMAN'DAN KALIP OLARAK ARANIYORMUŞ

Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran polis, cesedin kayıp olarak aranan kişilerden biri olabileceğini değerlendirdi. Yapılan incelemelerde cesedin 26 Kasım tarihinde Karaman'da hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Abidin Öztürk'e ait olduğu tespit edildi. Öztürk'ün annesinin polis merkezine giderek oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Üzerinde eşofman bulunan ve ayağında ayakkabı dahi bulunmayan Öztürk'ün daha öncede yol kenarında vatandaşlar tarafından baygın halde bulunduğu, ambulansla yine kampüs içerisinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi edildiği ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirlendi.

Vücudunda herhangi bir yara veya kesici alet izine rastlanılmayan Abidin Öztürk'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.