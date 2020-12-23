O da benim oğlum gibi olsun. Oğlumun ciğerini orada gördüm ben. O da öyle olsun. O benim ciğerimi yaktıysa onun annesinin de ciğeri yansın. Başka bir şey söylemiyorum" diye konuştu.

Kan donduran cinayette annenin feryadı: Oğlumun ciğerini gördüm | Video

'KÜÇÜK OĞLUMUN GELMEYECEĞİNİ BİLSEYDİM BANKAYA GİTMEZDİM'

Baba Mehmet Yoldaş ise normalde kuyumcuyu 4 kişi açtıklarını ama o gün bankaya gitmesi gerektiği için eşini ve oğlunu kuyumcuya bıraktığını söyledi. Diğer oğlunun da görüntülü dersi olduğunu için dükkana gelmediğinden haberi olmadığını anlatan Yoldaş, "Haberim olsaydı eğer bankaya gitmezdim. Ben 'bankadan gelene kadar 3 kişi yeterli olur' diye düşündüm. Zaten banka işi yarım saat sürüyor. Annesiyle büyük oğlumu dükkanın kapısına bıraktım. Onlar kepengi açtılar, ben gittim. Gittikten sonra 09.15 sıralarında küçük oğlum telefon açtı. 'Baba çabuk gel' dedi. Ben de o sırada apar topar kalktım geldim. Kuzenim telefon açtı 'hastanenin aciline gel' dedi. Gittim, olan olmuştu" ifadelerini kullandı.

'İÇİM YANIYOR, TEMENNİM DÜŞMANIMIN BAŞINA GELMESİN'

Bu konunun geçiştirilmemesi gerektiğini de vurgulayan Yoldaş, şunları söyledi:

"Biz dürüst, namuslu ve şerefli bir esnafız. Devlet tarafından her şeyimiz bellidir. Kendimizi anlatmamıza gerek yok. Yetkililerden ricam, bu işin üstünde dursunlar, bu işi çözsünler. Failleri kimse yakalansın. Cezalarını da versinler bunların. Biz burada mağdur durumda olmayalım. Bize de yazık. Bir can, ne demek. Eğer onlara bir can az geliyorsa bir de onların canından gitsin bakalım az geliyor mu? İçim yanıyor bir baba olarak. Temennim düşmanımın başına gelmesin". Kuyumcu Sinan Yoldaş'ı öldürüp kaçan 2 kişinin yakalanması için güvenlik ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.