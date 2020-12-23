Karabük’te de kısıtlamalar işe yaradı; Kırmızı bölgeler yeşile döndü

Kış aylarının gelmesi ile Korona Virüs vakalarında artış olması sebebi nedeni ile hafta sonu soakağa çıkma kısıtlamasının olumlu etkisi Karabük ilinde de kendini göstermeye başladı. Ekim ayı sonundan itibaren başlayan il genelinde Korona Virüs salgını vakaları, hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vaka sayıları yüzde 50 ye varan azalma sağladı. Vaka sayıları günlük 300 olurken, bu sayılar günlük 150'lere kadar düştü. Vaka sayıları azalma gösterirken, vefat sayıları ise artmaya başladı. Vefat sayısının da vaka sayısının azalması ile azalacağı belirtildi. Öte yandan Karabük il merkezindeki bazı bölge ve mahallelerin kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.Vaka sayılarının azalmasının hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı bazı kararlar da etken oldu. Özellikle kamu kuruluşları ve AVM'lere HES kodu ile girilmesi, yaya trafiğine açık olan Kemal Güneş Caddesinde 400 kişiden fazla kişinin girmesinin yasaklanması gibi alınan kararlar da etki oldu.Ayrıca Karabük Valiliği yaptığı anonslarla vatandaşların rehavete kapılmamalarını, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyararak, eski günlere yaşamak istiyorsak alınan önlemlerle ve kurala uyarak bu işi hep birlikte başarılacağı belirtiliyor