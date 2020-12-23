Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 11 kişiye özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Farklı adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen 11 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takiple ikametleri belirlenen şüphelilere özel harekat destekli operasyon yapıldı.farklı adreslere yapılan eş zamanlı şafak baskınlarında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınıd. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.