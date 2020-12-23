KAYSO’nun Sanayide Verimliliği Artırma Projesi hayata geçiyor

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, proje kapsamında 2021 yılında Verimlilik Koordinasyon Ofisi tarafından mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünleri ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmaya yalın dönüşüm danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi.

PROJEYLE VERİMLİLİK ARTACAK

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla öncelikle 50 firmada verimlilik artışı sağlamayı planladıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 2022 ortalarından itibaren Verimlilik Koordinasyon Ofisi olarak Kayseri genelinde sektör ayrımı yapılmaksızın firma bazında bu çalışmaların devam ettirilerek verimliliğin tüm Kayseri sanayisine yayılmasını sağlayacaklarını söyledi. Projenin asıl amacının, Kayseri sanayisindeki verimlilik sorununu çözmeye yönelik bir adım olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci; "OECD'nin 2019 yılı çalışılan saat başına GSYİH verilerine bakıldığında OECD ortalaması 1,1 iken Türkiye -0,2 Polonya 4,2 olarak görülmektedir. Eurostat istatistiklerine baktığımızda işçi verimliliği 2010 yılından itibaren Polonya'da % 5,5 gibi artarken ülkemizde bu oran % 1,5'larda kalmıştır. Bu da gösteriyor ki sanayimizde bir verimlilik sorunumuz var. Yalın üretim teknikleri uygulayan firmalarda yüzde 25 ve üzeri net verimlilik artışı sağlandığını da biliyoruz. Bizim asıl amacımız eğitimlerle bu verimliliği yakalamak ve sürekli hale getirmektir" diye konuştu.

VERİMLİLİĞİ ARTIRIP REKABET GÜCÜ SAĞLAYACAK

Kayseri Model Fabrika ile Verimlilik Koordinasyon Ofisi'nin koordineli halde çalışılacağını belirten Başkan Büyüksimitci "Firmalarımızın dijitalleşme ve endüstri 4.0 teknolojilerinin sunduğu imkanları gözlemleyerek dünya ile rekabet edebilmeleri için destek sağlayacak olan Kayseri Model Fabrika ile Verimlilik Koordinasyon Ofisi koordineli halde çalışılacak. Bu iki projemiz firmalarımızın verimliliğini artırarak rekabet güçlerini geliştirmeye katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.