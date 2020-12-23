Kocaeli’de 2 gün su yok

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İSU hizmet binasında yaptığı açıklamada iki gün sürecek su kesintisinin tarihini açıkladı. Açıklamada TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar, TCDD 1. Bölge Müdür Vekili Necmettin Acar ve İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan da hazır bulundu. İSU Müdürü Sağlık, 28 Aralık saat 23:00'da başlayacak olan su kesintisinin 30 Aralık Çarşamba saat 23:00'a kadar süreceğini belirtti. Sağlık ayrıca su kesintisinden sadece Kandıra ilçesi ve yerel kaynaklarda beslenen köylerin etkilenmeyeceğini belirtti.

YHT'NİN KAPASİTESİ ARTACAK

Çalışma yapılacak bölgede YHT'nin daha aktif hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, "Kocaeli sınırları içerisinde Gebze-Köseköy arasında 3. ve 4. hattın yapım projesi ihtiyacı doğdu. Mevcut hat ekspres trenler ve yük taşımacılığı hizmetleri vermektedir. Bölgece iki tane peronun yetmediği kanaatine varıldı ve 3. ve 4. peronları, yapma ihtiyacı doğdu. Bu çalışma sonrası YHT, konvensiyonel yük ve yolcu taşımacılığından ayrılacak. YHT'nin kapasite ve emniyeti artırılacak. Adapazarı Ekspresi kapasitesinin artırılarak bölge halkının yoğun taleplerine karşılık verilecek. Liman ve sanayi tesislerinin iltisak hatlarının bağlantıları sağlanacak. Yük taşıma kapasitesi artırılacak. Fosil yakıt tüketimi azaltılarak temiz çevreye katkı sunulacak. Enerjide dışa bağımlılık azaltılacak" dedi.

İKİ GÜN SÜRECEK

Yuvacık'tan Gebze'ye gide 2000 mm çapındaki boruların ana hatla iki noktada çakıştığı bilgisini veren Sağlık, "Tren yolu başka tarafa kaydırılmasa mıydı diye bakıldığında kuzey tarafında E-5 ve TEM, alt tarafında liman ve deniz var. Güzergah mecburen bizim hattın üzerinden geçmesine karar verildi. Böyle bir durumda TCDD yapması gerekenlerin yanında bizim deplaselerimizi de yapmak zorunda kaldı" dedi. Bu kesintisinin pandemi sürecinde hafta sonu yapılmasının doğru olmadığına karar verdiklerini de belirten Sağlık, "Su kesintisi, 28 Aralık gece 23:00'da başlayıp 30 Aralık Çarşamba günü gece saat 23:00'a kadar sürecek. Bu kesintisi çok uzun gelebilir. Bunlar 2 metre çapındaki borulara 4 kaynak yapılacak. Her kaynakta 11 kişi görevlendirilecek. Çalışmaların ancak 26 saatte 2 Binlik kaynağın bitirilmesi planlanıyor" dedi.

KANDIRA HARİÇ

Gebze Gaziler hattına giden kaynakta basınç var basıncın düşürülmesi hattın boşaltılması gerektiğini de ifade eden Sağlık, "Suyun sadece boşaltılası 8 saatimizi alçak 26 saat kaynak alışası yapılacak, daha sonra bu hat 7 saatte doldurulacak. 1. kademe depolarına kadar olan bölüm İSAŞ tarafından doldurulacak. Üniversiteye giden hat 4 terfi ile depolar vasıtası ile basılıyor. Şehir şebekesini doldurduktan sonra en uç noktadaki su alma süreci Gebze Tavşanlı Köyü 48 saat sonra suyu alacak. Bütün tedbirlerimizi aldık. Bu maksimum süre. İnşallah 48. saatte Kocaeli'de suyunu almayan kimse kalmayacak. Su kesintisinden sadece Kandıra ilçesi ve yerel kaynaklarından beslenen İzmit'in köyleri etkilenmeyecek. Şehrin yüzde 80'i burada etkilenecek.Böylesi can sıkıcı bir konuda buluştuk. Kocaeli halkından özür diliyorum. Ama bu hattın bir an önce yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar için 1453 metre 2 Binlik borunun deplasesi yapıldı. Yaklaşık iki tünel yapıldı. 485 tane fore kazık çakıldı. Bu çalışmalar 2,5 yıl sürdü ve test çalışmaları bitirildi.

TASARRUFLU DAVRANMAMIZ ŞART

Barajlarımızın durumu hakkında da bilgi veren Sağlık, "Yuvacık'taki doluluk oranı yüzde 16.43. Geçen hafta ile neredeyse aynı. 98 Milyon 400 Bin ton su var. Bugün itibariyle su sıkıntısı yok. Her şey kontrolümüz altında. Takip ediyoruz. Her yıl bu durumu yaşıyoruz. Geçen yılki seviyelerle aynı. Kuraklıkla alakalı bir beklentimiz yok mevsim normallerindeki yağışın ocak ayının ilk haftalarında bekleniyor. Sapanca'daki su seviyesi anlatıldığı kadar korkutucu değil. Bunu test ettik. Sapanca devasa bir göl. 1 Milyar 350 Bin Ton su hacmi var. Burada su olduğu sürece ne Sakarya ne de Kocaeli'nin susuzluk tehlikesi yaşayacağını düşünmüyorum. Vatandaşlardan da su konusunda tasarruflu davranmalarını istiyorum. Kocaeli halkı gönül rahatlığı konusunda musluktan akan suyu içebilir. Verdiğimiz su içilebilir su, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.