Son dakika: Konuşma ve işitme engelli Göksel’in cinayeti hakkında flaş gelişme!

Olay, geçtiğimiz 26 Haziran tarihinde merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinde yaşandı. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan konuşma ve işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın cesedi Kadınhanı yolu üzerindeki Arastoras mevkisinde bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın kayıp olduğu gece birlikte olduğu Mehmet Atay ve Durmuş Karacaoğlu'nu gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüpheliler Durmuş Karacaoğlu, Mehmet Atay

"ÖLDÜRDÜKLERİ ARKADAŞININ EVİNDE ÇAY İÇMİŞLER"

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'fikir ve eylem birliği içinde kasten adam öldürme' suçundan hazırlanan iddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame ifadelerine yer verilen Mehmet Atay, cinayeti kendisinin işlediğini ifade etti. Atay, "Gezmek amacıyla araç kiraladıktan sonra Göksel Kızıltaş konuşmak için beni köye çağırdı. Daha önce Göksel ile aramızda alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmamız oldu. Bu nedenle tedbir amaçlı bıçak satın aldım. Arkadaşım Durmuş Karacaoğlu ile birlikte Tepekent'e gittim. Göksel'lerin evinde annesi ile birlikte oturup çay içtik. Göksel'in canım sıkıldı gezmeye gidelim demesi üzerine evden çıktık. Göksel'in tarifi ile Kadınhanı ilçesi yolu üzerindeki bir yere gittik. Göksel ile birlikte araçtan indik. Ancak Durmuş araçtan inmedi. Dere yatağına indiğimizde aramızda tartışma başladı. Göksel bana hakaret etti. Bende sinirlenip yanımdaki bıçakla öldürdüm. Göksel'i bıçakladıktan sonra bıçağı yıkayıp, olay yerine yakın bir yere fırlattım. Araçla olay yerinden ayrılırken kaza yaptık. Durmuş ile birlikte yürüyerek köye gittik. Köydekilerden yardım isteyip çekici çağırdık. Durmuş çekici ile birlikte köyden ayrıldı. Durmuş'un Göksel'in öldürülmesi ile bir ilgisi yoktur."