Konya'da 4 ineğin çalınma anı kamerada

Olay, 20 Aralık Pazar günü saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Dolmacı'nın evinin yanındaki ahırına pencereyi kırıp giren 3 kişi, biri gebe 4 ineği kapıdan çıkartıp, çaldı. Sabah hayvanlara yem vermek için ahıra giden Dolmacı, ineklerinin olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını izlediğnide ineklerinin 3 kişi tarafından çalındığını gören Mehmet Dolmacı, polise haber verdi.



Piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan ineklerini çalan hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen Dolmacı, şunları söyledi:



''İneğimin birisi ağır gebe, benim korktuğum ineği keserlerse hayvana zarar verirlerse diye korkuyorum. 3 tane de evde buzağıları var. Buzağıları da sütsüz kaldı. Bu hırsızlar yüzünden mağduruz. Bizim bölgede sürekli hırsızlık oluyor. Kamera kayıtlarında 3 kişi gözüküyor; ancak 1 kişi de dışarıda nöbet tutuyor olabilir. 3 maskeli kişi gece gelip bizim hayvanlarımızı çaldı. Çardağın penceresini kırıp giriyorlar. İneklerimizi de arka kapıdan çıkarıyorlar. Muhtemelen arazide 3-4 kilometre yürüdükten sonra bir araca bindiriyorlar. Çünkü yaptığımız incelemede köye araç giriş ve çıkışı yok.''



Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.